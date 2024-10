PCC bate patamar de máfia e entra no 'top 10' dos grupos criminosos do mundo

Facção domina as rotas do tráfico da cocaína e da maconha no Brasil - Foto: Reprodução | TV Brasil

O Primeiro Comando da Capital (PCC), criado em 1993, além de cometer uma quantidade enorme de crimes como tráfico internacional de drogas, violência, mortes, lavagem de dinheiro, agora está catalogada entre as dez maiores facções do mundo e atingiu um patamar de máfia.

Leia mais:

>>Corpo de homem é encontrado sem órgãos e decapitado

>>Grupo que fabricava lubrificante à base de maconha é desarticulado



>>Sargento da FAB preso tinha 5 mil arquivos de exploração sexual

Segundo o promotor Lincoln Gakiya, do grupo especial de atuação e combate ao crime organizado do Ministério Público de São Paulo, “o PCC atinge todos os requisitos para ser uma máfia”. “Ele tem que ter atuação nos poderes de estado, empresarial, lavagem de dinheiro, terror... tudo isso diferencia uma máfia do crime organizado”, disse o Gakiya ao Brasil Urgente.

A organização criminosa tem, atualmente, 40 mil integrantes segundo dados do MPSP. Segundo estimativas, eles arrecadam cerca de 1 bilhão de dólares por ano. De acordo com as investigações, o PCC já tem ramificações em pelo menos 26 países. “O PCC tem mais de 1.500 integrantes fora do Brasil... A função seria facilitar o contato com outras armas e contribuir para o tráfico internacional de cocaína”, afirmou Lincoln.

Nos países que fazem fronteira com o Brasil, a facção domina as rotas do tráfico da cocaína e da maconha, além de escoar armas de guerra, usadas nas grandes quadrilhas que espalham terror em todo território brasileiro.