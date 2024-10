Sargento da FAB preso tinha 5 mil arquivos de exploração sexual

Em todo o Brasil foram presas 60 pessoas em flagrante - Foto: Reprodução | PCDF

Uma operação da Polícia Federal prendeu um sargento da Força Aérea Brasileira (FAB), nesta quarta-feira, 25, que apura denúncia de abuso sexual de crianças e adolescentes, no Cruzeiro, em Brasília.

De acordo com a TV Globo, a PF encontrou 5 mil arquivos com imagens de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no computador pessoal do sargento. Por meio de nota, o Comando da Aeronáutica diz que "repudia, veementemente, condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo".

Ainda no âmbito da operação foram presas outras quatro pessoas. Entre elas, dois homens presos pela Polícia Civil:

Um fotógrafo de 59 anos, em Taguatinga, com mais de 20 mil arquivos com conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes no computador; um técnico de informática de 39 anos, no Recanto das Emas, com 300 arquivos.

Os agentes prenderam ainda, em 22 estados, 60 pessoas em flagrante. Ao todo, 141 mandados de busca e apreensão foram emitidos e cumpridos em todo o Brasil.

O que diz a FAB

"A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo um militar integrante de seu efetivo, em Brasília (DF).

O militar foi preso em flagrante, encontra-se sob custódia da FAB e à disposição das autoridades policiais para elucidação dos fatos.

O Comando da Aeronáutica reitera que repudia, veementemente, condutas que não representam os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional."