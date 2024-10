Homem rouba mochila com material escolar e devolve 5 minutos depois

O homem chegou em uma moto, arrombou o vidro de trás do carro e furtou a mochila - Foto: Câmeras de Monitoramento/Reprodução

Um homem devolveu uma mochila, que furtou de dentro de um carro, após perceber que nela só havia material escolar. O crime aconteceu em Uberlândia e foi registrado por câmaras de monitoramento.



Durante a ação, o homem chegou em uma moto, arrombou o vidro de trás do carro e furtou a mochila. Cerca de 5 minutos depois, ele voltou ao local e colocou a mochila de volta no veículo.

"Havíamos acabado de chegar. A mochila é da minha filha e nós apenas paramos para almoçar porque eu precisava levar ela para a escola", contou o dono do carro, que preferiu não se identificar.

Quando voltou para o carro junto da filha e uma sócia, o motorista viu que o vidro do veículo estava quebrado e que nada foi levado. Ao verificar as câmeras de monitoramento foi constatado o crime, chamado pelo dono do carro de 'ação consciente'.

"Lá só tinha cadernos, acho que ele se decepcionou e resolveu devolver. Ainda não calculei o prejuízo do vidro quebrado", finalizou o proprietário do veículo.