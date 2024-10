Lancha com 15 passageiros e 1 tripulante naufraga no Guarujá

A causa do naufrágio ainda não foi divulgada e é apurada pelas autoridades - Foto: Reprodução

Uma lancha com 15 passageiros e um tripulante ficou à deriva e naufragou na Praia do Sangava, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a Marinha do Brasil, todos foram resgatados por embarcações que estavam próximas ao local e ninguém ficou ferido.

A causa do naufrágio ainda não foi divulgada e é apurada pelas autoridades.

Em nota, a Marinha afirmou que a lancha, identificada como "Utopia I", naufragou na tarde do último domingo, 22. A embarcação tinha a inscrição regular junto à Capitania dos Portos em São Paulo (CPSP), e a quantidade de pessoas a bordo estava dentro da capacidade permitida.

O órgão também afirmou que não houve registro de poluição hídrica resultante do afundamento.

Por fim, a Marinha do Brasil enfatizou a importância do uso do colete salva-vidas a bordo de embarcações e incentivou a participação da população no encaminhamento de denúncias e informações sobre emergências náuticas, por meio dos números 185 ou (13) 3221-3455.