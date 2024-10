Homem é preso após obrigar mulher que bateu em seu carro a fazer sexo

Homem foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) - Foto: Reprodução | Polícia Civil

Um homem foi preso pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) na terça-feira, 24, em Goiânia, suspeito de obrigar uma mulher a ter relações sexuais com ele depois que ela bateu no carro dele. O crime aconteceu em 22 de agosto deste ano, mas o pedido de prisão preventiva foi expedido só agora.

De acordo com o jornal CNN, após a mulher colidir no carro do suspeito, os dois entraram em consenso para o conserto do veículo. Em seguida, ele a convenceu a acompanhá-lo até um despachante, alegando que no local arrumaria a placa do veículo, que foi danificada na colisão.

No entanto, durante o trajeto, o homem desviou do caminho e levou a vítima até a propriedade dele. Segundo a CNN, no local, ele a obrigou a tirar as roupas e a ordenou que ficasse quieta. Depois a estuprou.

O estupro suspostamente seria uma forma de quitar a divída. O homem foi encaminhado para o sistema prisional e deve responder pelo crime de estupro. A pena varia de 6 a 10 anos de reclusão.