Dirigível com escudo do São Paulo cai em Osasco; veja vídeo

Um dirigível com o escudo do São Paulo caiu na tarde de hoje, por volta das 12h, em uma área residencial na rua Sarah Veloso, no bairro Veloso, em Osasco. A aeronave, que sobrevoava diversas regiões da cidade, tinha matrícula PR-ZAD, pesava 180 kg e era capaz de transportar até seis pessoas.

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram o momento da queda, que ocorreu em cima de várias casas. Até o momento, a extensão dos danos e o número exato de residências afetadas não foram informados. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi atendida pelo Samu, mas ainda não se sabe se a vítima era o piloto do dirigível, nem para qual hospital foi levada.

De acordo com o UOL, o dirigível estava em missão promocional, contratado pelo São Paulo para celebrar o dia do jogo de volta das quartas de final contra o Botafogo. As mensagens "Torcida que conduz" e "Vamos, São Paulo" estavam estampadas em cada lado da aeronave.



Equipes do Corpo de Bombeiros estão na área, aguardando a Enel para suspender a energia antes de remover a estrutura do dirigível. A Airship do Brasil, empresa responsável pelo dirigível, informou que sua equipe está em São Paulo tomando as medidas necessárias após o incidente.