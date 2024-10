Carga milionária de leite em pó é apreendida pela Receita Federal

- Foto: Reprodução / SEECDF/Agência Brasília

Auditores da Receita do Distrito Federal realizaram uma grande apreensão nesta terça-feira, 24 ao interceptar 44 toneladas de leite em pó em uma carreta na BR-060. A carga, que está avaliada em R$ 1,5 milhão, foi apreendida devido à irregularidade na nota fiscal.

Os fiscais também constataram que o valor em crédito tributário, que são impostos e multas não pagos, era estimado em R$ 590 mil.

Em uma ação realizada no mesmo dia da apreensão de leite em pó, uma equipe da Receita do Distrito Federal confiscou mais de 9 mil garrafas de refrigerante com nota fiscal irregular em Águas Claras. Ao todo, foram 9.720 unidades, avaliadas em R$ 80 mil, que também apresentavam um crédito tributário estimado em R$ 35 mil.



Segundo a Coordenação de Fiscalização Tributária (Cofit), os produtos confiscados pelos auditores da Receita do Distrito Federal apresentavam notas fiscais incompatíveis com as cargas transportadas. Essa prática tem como objetivo a sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).