Liberdade terá Caravana dos Direitos Humanos; veja serviços oferecidos

O bairro da Liberdade vai receber uma edição especial da Caravana de Direitos Humanos, promovida pelo Programa Bahia Pela Paz (BPP). O evento, que acontece das 8h às 16h da quinta-feira (26), vai oferecer serviços gratuitos à população, com foco na justiça social e na cidadania em uma região marcada por alta concentração de pessoas de baixa renda e índices elevados de violência.

A Caravana é uma iniciativa coordenada pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) em colaboração com diversas secretarias do Governo do Estado e organizações sociais. A ação busca implementar uma cultura de paz e prevenir a violência, especialmente a que afeta a juventude negra, através da promoção dos direitos humanos.

Entre os serviços oferecidos, a população poderá acessar a emissão de Certidões de Nascimento e Carteiras de Identidade (RG), além de consultas sobre o Passe Livre Intermunicipal Digital Para Pessoas com Deficiência. Haverá também atendimento a pessoas surdas por meio da Central de Intérprete de Libras On-line, emissão da Carteira de Identificação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e orientações jurídicas fornecidas pela Defensoria Pública do Estado (DPE) e outras instituições.

A Caravana também contará com oficinas que abordarão temas relevantes, como mediação escolar, redução de danos, letramento racial, prevenção à LGBTFobia, e campanhas de respeito nas escolas. Essas atividades são direcionadas principalmente a estudantes da rede pública, com o intuito de promover a conscientização e o respeito às diversidades.

A iniciativa conta com o apoio de diversas secretarias, como a de Segurança Pública (SSP), Trabalho, Renda e Esporte (Setre), e a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), além de instituições como a Embasa e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).