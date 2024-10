Anatel autoriza implantação do sinal 5G em 35 municípios baianos

A instalação das redes depende do planejamento de cada operadora - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

A Bahia recebeu autorização para ativar a tecnologia 5G em 35 municípios, a partir da próxima segunda-feira, 30. As operadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar o licenciamento e ativação de estações junto à Anatel.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destacou a importância dessa liberação para expandir a conectividade, incluindo áreas remotas.

"Com essa liberação, esperamos que as operadoras cheguem a estes locais e, assim, a gente alcance cada vez mais municípios com a internet 5G, levando conectividades até mesmo aos locais mais remotos".

Além da Bahia, outras 22 unidades federativas também têm todos os seus municípios liberados para 5G. No total, 5.191 municípios brasileiros já têm essa faixa liberada, abrangendo cerca de 96% da população. Entretanto, a instalação das redes depende do planejamento de cada operadora.

A decisão do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência (Gaispi) segue as diretrizes do Edital do 5G e envolve municípios que já realizaram a migração de recepção do sinal de TV.

Moradores que recebem TV aberta por antena parabólica devem adaptar seus equipamentos para evitar interferências, podendo solicitar kits gratuitos pelo Cadastro Único para Programas Sociais.