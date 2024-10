Chaves e Chapolin voltam à TV aberta após acordo entre SBT e Televisa

O SBT confirmou a informação em comunicado - Foto: Divulgação

O SBT fechou nesta terça-feira, 24, um contrato com a Televisa para voltar a reexibir os seriados 'Chaves' e 'Chapolin'. A exibição começa em outubro. Horários e dados de reestreia ainda serão definidos pela emissora.

Além da exibição em TV aberta, alguns episódios serão disponibilizados no +SBT, serviço de streaming da empresa. O SBT confirmou a informação em comunicado.

"O SBT chegou a um acordo com a Televisa, na tarde desta terça-feira, 24 de setembro, para adquirir os direitos de exibição no Brasil das tão amadas séries Chaves e Chapolin, por completo, na TV aberta. Além disso, de acordo com a negociação, alguns episódios de Chaves e Chapolin também serão exibidos no +SBT Em breve, informaremos mais detalhes do retorno tão pedido pelos espectadores nos últimos anos", diz a empresa.

A Globo e o Amazon Prime Video também estão negociando o retorno da série, que foi exibida até 2020. Após quatro anos de bloqueio imposto pela família de Roberto Gómez Bolaños, o programa voltou ao ar em outros países no último fim de semana.



Desde que o SBT interrompeu a transmissão da série em agosto de 2020 devido a um impasse com os direitos autorais, "Chaves" não era exibido em nenhum lugar do mundo.



A Televisa detém as fitas dos episódios, mas o Grupo Chespirito, liderado por Roberto Gómez Fernandes, administra os direitos intelectuais. A Televisa pagava uma quantia anual pela distribuição, mas o Grupo Chespirito exigiu um aumento que não foi aceito, levando à interrupção do contrato.