Bahia Meeting Saúde: "Conhecimento será multiplicado em todo estado"

Evento vai reunir cerca de 100 convidado - Foto: Gabriel Alencar

Um dos eventos empresariais na área de saúde mais aguardados do ano em Salvador, o Bahia Meeting Saúde está marcado para esta quinta-feira, 26, no Restaurante Bistrot Trapiche Adega. O encontro, restrito aos 100 convidados, é organizado pelo Grupo A TARDE em parceria com o Anota Bahia.

Tamyr Mota, diretor de conteúdo do Anota Bahia e uma das pessoas à frente da organização, disse em entrevista ao programa Isso é Bahia, da A Tarde FM, nesta quarta-feira, 25, que o evento pretende contribuir com ideias para melhorar a qualidade da saúde no estado, tanto no setor público quanto privado.

"Estaremos recebendo pessoas que estão à frente de diversos empreendimentos ligados à medicina. Cada um sai dali com conteúdo gerado e com a mudança provocada pelas ideias debatidas. O conhecimento é multiplicado e podem aplicar no dia a dia o que foi colhido ali", ressalta o organizador.

O encontro terá o tema “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos” e reunirá representantes da medicina, empresários, CEOs e figuras importantes que integram este mercado no estado.

Para organizar a lista de palestrantes, Tamyr conta que um dos pontos fundamentais foi garantir a diversidade de nicho.

Os escolhidos foram: e Leila Brito,estora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e de Inovação da Fundação José Silveira; Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (AHSEB); o ortopedista e traumatologista David Sadigursky; e o infectologista e professor da Ufba Roberto Badaró. A mediaçao será de Vitor Evangelista.

Já os temas principais discutidos serão, primeiramente, a qualidade da saúde pública, mas também a longevidade das pessoas e o uso de inteligência artificial na medicina.

"Antes tinham cirurgias complexas que demandavam tempo, e hoje são feitas de forma mais ágil e levando conforto ao paciente - sem deixar o médico, o humano, de lado, claro", cita Tamyr.

Bahia Meeting Saúde

Onde: Restaurante Bistrot Trapiche Adega

Quando: quinta-feira, 26, das 8h às 12h

Acesso: apenas para convidados do setor de saúde