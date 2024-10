Referência mundial, Roberto Badaró é confirmado no Bahia Meeting Saúde

Evento será nesta quinta-feira - Foto: Reprodução

Médico infectologista, PhD em Imunologia e Doenças Infecciosas, pesquisador chefe e professor titular do Instituto SENAI de Inovação em Saúde do CIMATEC, professor livre docente da Faculdade de Medicina da UNIFESP, em São Paulo, e professor Adjunto-Doutor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Roberto Badaró será um dos participantes do Bahia Meeting Saúde, a convite da CBDMed Brazil, que será realizado nesta quinta-feira, 26, no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, reunindo apenas convidados do segmento.

Badaró foi chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Professor Edgard Santos(1990-2004, 2007- presente), criou e foi diretor do Centro Estadual de Referência de AIDS na Bahia (2000-2004). De 2005-2007 esteve em licença sabática sendo Full Professor da Faculdade de Medicina da Univeristy of San Diego, nos Estados Unidos. Por lá também foi consultor do Infectious Diseases Research Institute Seattle.

O médico foi Consultor da Organização Mundial da Saúde entre 1988 e 2006 e construiu sua carreira docente e de cientista atuando como pesquisador e professor associado da Universidade de Cornell em Nova York, de 1988 a 1995. Junto com professor Edgar Carvalho construiu o Serviço de Imunologia do Hospital Universitário Professor Edgard Santos e o Serviço de Infectologia e Laboratório de Retrovirologia deste mesmo hospital.

Outras atrações:

>> Vitor Evangelista será mediador no Bahia Meeting Saúde

>> David Sadigursky será palestrante do Bahia Meeting Saúde

>> Leila Brito e Mauro Adan são confirmados no Bahia Meeting Saúde

No Bahia Meeting Saúde, o médico vai apresentar suas percepções sobre os desafios, as evoluções e previsões que englobam a saúde atualmente, na Bahia e no Brasil. O encontro terá o tema “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos” e reunirá representantes da medicina, empresários, CEOs e figuras importantes que integram este mercado no estado. O evento é realizado pelo Grupo A Tarde e pelo Anota Bahia.