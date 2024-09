Bahia Meeting ganha edição especial sobre saúde e vai reunir grandes players da medicina

Evento vai reunir cerca de 100 convidados - Foto: Gabriel Alencar

O Grupo A TARDE e o Anota Bahia vão realizar a nova edição de uma série de encontros empresariais, que tem foco em temas de relevância na atualidade, intitulado “Bahia Meeting”. Desta vez, objetivo é discutir “O panorama da saúde na Bahia nos próximos 10 anos”. O evento exclusivo acontece nesta quinta-feira, 26, no Restaurante Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, reunindo cerca de 100 convidados, entre representantes da medicina, empresários, CEOs e figuras importantes que integram o mercado no estado.

No encontro, quatro palestrantes vão participar de um talk que discorrerá sobre a os desafios, as evoluções e previsões que englobam a saúde atualmente, na Bahia e no Brasil.

Dentre os nomes que vão liderar o bate-papo, estarão médicos e gestores das maiores empresas e associações do nicho, a exemplo de Leila Brito, que é Gestora do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico e de Inovação da Fundação José Silveira e de Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (AHSEB).

Outro palestrante será o ortopedista e traumatologista David Sadigursky. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia Esportiva (SBRATE), além de pertencer a Sociedade Internacional de Artroscopia, Cirurgia do Joelho e Medicina Esportiva (ISAKOS).

Formado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e com graduação em Estudos do Cinema pela Pace University, de Nova York, Vitor Evangelista será o mediador do Bahia Meeting Saúde. Vitor é o fundador da Espresso News, newsletter gratuita que reúne o resumo das principais informações ocorridas pelo mundo.

Durante cerca de uma hora, os palestrantes vão explanar sobre o assunto, com a ajuda do mediador, além de fazer breves considerações finais, quando todos completarem suas falas. O evento tem ampla cobertura e repercussão em todas as plataformas do Grupo A TARDE e do Anota Bahia.