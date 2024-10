Homem é retirado de casa e executado em bairro de Salvador

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso - Foto: Leo Moreira | Ag. A TARDE

Um homem foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira, 25, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Segundo os primeiros relatos, a vítima, ainda não identificada, foi retirada de casa, na Travessa Jutahy Magalhães, por homens armados e executado na rua.

Policiais militares da 47ª CIPM foram acionados logo nas primeiras horas do dia e já encontraram o homem caído ao solo. Uma equipe do Samu prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu. A área foi isolada e o DPT acionou para a remoção do corpo e realização de perícia.