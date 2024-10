Mulher planta fake news sobre ex-marido e homem é 'jurado' pelo PCC

- Foto: Reprodução / Metropoles

Investigações da Polícia Civil apontam que Bianca Larissa dos Santos Ferreira, de 28 anos, motorista de aplicativo, foi a responsável pelo “julgamento” de seu ex-marido, um pedreiro de 44 anos, em um Tribunal do Crime do Primeiro Comando da Capital (PCC). O incidente ocorreu na última quinta-feira, 19 de setembro em Jundiaí, interior de São Paulo.

Bianca Larissa dos Santos Ferreira tinha o objetivo de ficar com a casa do pedreiro em Jarinu, cidade vizinha a Jundiaí. Para se livrar dele, ela criou uma narrativa falsa, alegando a integrantes do PCC que o ex-marido, com quem tem dois filhos, estaria vendendo drogas em áreas sob controle da facção. Com isso, um tribunal foi convocado para decidir o destino do pedreiro.



Após criar as falsas acusações, Bianca conseguiu persuadir o ex-marido a ir de Jarinu até o Morro São Camilo, em Jundiaí, onde o “julgamento” seria realizado. Somente ao chegar ao Morro São Camilo, o pedreiro percebeu que havia sido vítima de uma emboscada preparada por sua ex-mulher. Apesar de negar as acusações de tráfico de drogas, ele foi rapidamente condenado à morte pelo PCC.

Em um momento de desespero, o pedreiro conseguiu se libertar de seus capturadores e saiu correndo, “sem pensar no que poderia acontecer”, como ele mesmo afirmou à polícia. Ele atravessou a região central de Jundiaí e conseguiu embarcar em um ônibus intermunicipal.

O veículo tinha destino para Jarinu. Ao chegar, desceu rapidamente e seguiu em direção à delegacia, onde compartilhou sua história e pediu socorro.