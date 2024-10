Adolescente é sugado por bomba e morre afogado em piscina

O equipamento da piscina foi do Parque Radical de Deodoro - Foto: Reprodução

Um adolescente de 15 anos morreu afogado após ser sugado pela bomba do equipamento da piscina do Parque Radical de Deodoro, no Rio de Janeiro, na terça-feira, 24.

Segundo testemunhas, o adolescente entrou na piscina por volta das 16h e foi sugado pela bomba do equipamento. Os militares dos quartéis de Campinho e Ricardo de Albuquerque foram acionados à noite, às 20h42. Ao chegarem ao local, jovem foi encontrado sem vida.

A Prefeitura do Rio prestou condolências pela morte do garoto e informou que ele havia invadido o parque após o fechamento. A bomba da piscina foi desligada apenas às 17h30, e o corpo do adolescente foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande.

A Polícia Civil está investigando o caso, que foi registrado na 33ª DP (Realengo).