PCC fatura R$ 4,9 bilhões ao ano com tráfico de drogas, diz MP-SP

O Primeiro Comando da Capital, o PCC, alcançou faturamento de R$ 4,9 bilhões por ano, segundo o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo. As informações foram divulgados pelo UOL.

De acordo com o promotor de Justiça do Gaeco, Lincoln Gakiya, o O PCC fatura desde 2020 cerca de US$ 1 bilhão ao ano — o que equivale a mais de R$ 4,9 bilhões, na cotação atual. A arrecadação é resultado do tráfico de drogas em São Paulo, além da comercialização de cocaína para países da Europa.

A investigação do Gaeco aponta que dois terços do faturamento do PCC são exclusivamente do tráfico internacional, com aumento do volume de cocaína que sai dos portos do país nos últimos anos.

"O Brasil envia drogas e recebe armas. A venda de drogas não ocorre somente em troca de dinheiro. A droga é trocada por ouro, diamante", contou Ivana David, desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao UOL.