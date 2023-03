Pelé deixa 30% dos bens para viúva e cita suposta filha em testamento

O rei Pelé deixou 30% de seus bens para sua viúva, Márcia Aoki, e registrou a possibilidade de ter mais uma filha, que pode se tornar herdeira caso o exame de DNA comprove a paternidade.

Edson Arantes do Nascimento morreu em 29 de dezembro do ano passado, aos 82 anos, vítima de falência múltipla de órgãos em decorrência da progressão de um câncer.

Além da esposa, o documento foi apresentado aos herdeiros do rei do futebol e ao juiz responsável pela tramitação, que aguardam, agora, o levantamento dos bens para confirmar o valor do patrimônio deixado.

Segundo Luiz Kignel, advogado de Márcia, sua cliente planeja discutir a questão do inventário com os filhos de Pelé. A família do ex-jogador deve se reunir nos próximos dias para definir quem será o responsável pela administração dos bens.

O representante jurídico ressaltou, ainda, que o objetivo de Márcia é tentar um acordo que seja bom para todos e que "todos estão se esforçando para isso".

No ano passado, Pelé foi intimado pela Justiça a fazer um exame de DNA para comprovação de paternidade solicitado por Maria do Socorro Azevedo. Por questões de saúde, o procedimento não foi realizado, mas o ex-atleta deixou em testamento a necessidade de comprovar a filiação. O processo tramita em segredo de Justiça.