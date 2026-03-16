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Perigo no prato: azeite de oliva tem venda suspensa em supermercados

odos os lotes do produto foram retirados das distribuidoras

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/03/2026 - 13:33 h

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O azeite de oliva é um dos itens mais comuns dos pratos brasileiros
O azeite de oliva é um dos itens mais comuns dos pratos brasileiros -

Item comum dos pratos dos brasileiros, o azeite de oliva extra virgem entrou na lista de proibições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O órgão determinou a suspensão da venda de produtos da marca San Olivetto em todo o país.

Azeite de oliva da marca San Olivetto
Azeite de oliva da marca San Olivetto | Foto: Divulgação

Segundo informações contidas na decisão, que foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), todos os lotes do azeite foram retirados dos supermercados. A medida ainda proíbe a fabricação, importação, distribuição, propaganda e uso do alimento.

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Porque o azeite foi proibido?

A proibição do azeite foi imposta devido a identificação de irregularidades relacionadas às empresas mencionadas na rotulagem do produto. De acordo com a Anvisa, o nome contido no rótulo não está mais ativo como registro oficial da empresa.

Contida na embalagem como importadora oficial, a empresa Agro Indústria e Cerealista Norte Paraná Ltda. possui o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica suspenso por inconsistência cadastral, desde maio de 2025.

A distribuidora indicada no rótulo, Comercial Alimentícia e Cerealista Capixaba Ltda., também apresenta situação irregular mediante a Receita Federal, desde novembro de 2024.

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Tags:

anvisa AZEITE DE OLIVA brasil

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