Pesquisa: 49% dos brasileiros acreditam que país vai melhorar em 2025

- Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) aponta que 49% dos entrevistados disseram acreditar que, em 2025, o Brasil irá melhorar. O resultado é dez pontos abaixo do registrado na pesquisa de dezembro do ano passado, que somou 59%.

Por outro lado, a percentagem dos entrevistados que disseram que o país irá piorar passou de 23% em outubro para 28% em dezembro, ficando 11 pontos acima do registrado no mesmo período do ano anterior, de 17%.

O levantamento da Febraban, divulgado nesta quinta-feira (26), foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) entre os dias 5 e 9 de dezembro, com 2 mil pessoas, nas cinco regiões do país.

Leia Também:

>> Como organizar as finanças e ter educação financeira em 2025

>> INSS divulga calendário de pagamentos para 2025; veja datas

A pesquisa mostrou ainda que, para a maioria (66%), o país melhorou em 2024 (40%) ou ficou igual (26%) em relação a 2023. Essa soma era de 79% em dezembro de 2023 (melhorou: 49%; ficou igual: 30%), o que representa um recuo de 13 pontos no acumulado do ano.

Já a percepção de piora do ano corrente em relação ao ano anterior, que era 20% em dezembro do ano passado, cresceu de forma contínua em 2024, alcançando, em dezembro de 2024, para 32%, um aumento de 12 pontos em relação a dezembro de 2023.