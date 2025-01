Como organizar as finanças e ter educação financeira em 2025 - Foto: Divulgação | Pixabay

Houve em 2024 aqueles que, pensando em iniciar novos projetos de 2025, guardaram uma ‘graninha’ e contiveram gastos desnecessários em suas rotinas financeiras. Por outro lado, tiveram aqueles que “pisaram na jaca” e aproveitaram a vida como se houvesse o amanhã.

Para o fim do ano, vale de tudo: até usar roupa amarela para atrair dinheiro para o ano que vem. Mas a organização das finanças e uma educação financeira mais firme pode ajudar ainda mais quem vai precisar desse dinheiro para começar o ano de 2025 com o pé direito.

A empresária Nathália Rodrigues, mais conhecida como Nath Finanças, uma das vozes mais relevantes do Brasil quando o assunto é educação financeira de forma prática e acessível, explica que o país ainda carrega um peso enorme quando o assunto é inadimplência.

Em novembro de 2024, o número de pessoas que estavam negativadas em suas contas cresceu mais uma vez e atingiu a marca de 68,62 milhões., de acordo com os dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil). Os bancos são os maiores credores desse recorde, com participação de 65,26%. Para a especialista em finanças, isso é comum porque a educação financeira no Brasil é quase inexistente.

“O papel do Banco Central é muito importante nesses casos porque o BC é o banco dos bancos e que supervisiona todas as instituições financeiras. Foi criada neste ano uma medida pelo ministro Fernando Haddad que impõe o limite do rotativo a 100% porque antes era uma festa em que os bancos tinham mais de 300% do rotativo ao ano. Agora eles vão ter que colocar a dívida em crédito mais barato. Quando a gente fala disso, desta lei, muitas pessoas não conhecem ou são leigas para entender como funciona por falta uma educação financeira que a gente não tem em nosso país. Muitas pessoas acabam aceitando aquele limite, aquele tipo de juros inclusive diminuir o cartão de crédito.

Para que uma mudança seja feita nas finanças, Nath aconselha, aos seus mais de 805 mil seguidores do Instagram e 385 mil inscritos em seu canal do YouTube, algumas práticas para economizar e dar um up nas finanças. Veja algumas que também podem te ajudar a organizar as finanças e ter educação financeira no ano que vem:

Categorize seus gastos

Para que o brasileiro comece o ano com o pé direito, Nath Finanças explica que é necessário colocar no papel todos os gastos existentes, separando as despesas em cinco categorias: fixas, variáveis, extras, lazer e metas.

Gastos fixos referem-se a despesas que acontecem todos os meses e que se sabe exatamente qual será o valor que irá pagar, como o aluguel, internet, plano de saúde ou até mesmo a prestação da casa. Já os gastos variáveis são aqueles que mudam de acordo com o consumo e que se pode tentar diminuir, como contas de água, luz, supermercado e etc.

As despesas extras são aquelas que aparecem de repente sem ser esperadas, mas que são necessárias como hospital ou algum remédio que não seja de uso contínuo. O lazer refere-se a despesas daquela parte que todos gostam, como cerveja ou um lanche que se comprou em um final de semana. Por fim, as metas são referentes ao planejamento financeiro ou algo para ser guardado mensalmente.

Desafio dos R$ 25

Para desafiar os seus seguidores a guardar dinheiro, Nath lançou o “Desafio dos R$ 25”, que consiste em separar até R$ 25 reais semanalmente para criar a rotina de economizar um dinheiro.

Ela aconselha que apesar de ser importante ter um espaço para guardar esse dinheiro, alguns bancos dão algumas vantagens para render ainda mais o valor guardado, através do CDB (Certificado de Depósito Bancário) de liquidez diário - quando você empresta um dinheiro ao banco e ele te devolve com juros todos os dias.

Renegocie as suas dívidas e impostos

Antes de fazer qualquer renegociação de dívidas, Nathália Rodrigues aconselha que as pessoas consigam separar aquilo que é essencial, básico e supérfluo. Este último gasto, ela explica que não necessariamente seja ‘excluível’, mas que podem ser ‘reduzível’, para que os gastos sejam menores.

Depois, ela indica que as dívidas existentes sejam renegociadas, para isso, é preciso categorizar mais uma vez as dívidas em inadimplentes, atrasadas ou aquelas que precisam de renegociação com a instituição financeira. Algumas instituições oferecem condições mais vantajosas e com parcelas menores para a quitação, através da portabilidade das dívidas.

Nath também recomenda prestar atenção em ofertas e descontos de impostos de gastos fixos anuais, como IPTU, IPVA, matrículas, seguros e etc, que geralmente estão entre dezembro e janeiro, e pagar à vista aquele que dá maior desconto. É possível também fazer uma renegociação do valor da mensalidade escolar para conseguir um preço mais baixo.

Freio no cartão de crédito

Uma mão na roda para alguns e o terror para outros: o cartão de crédito pode ser um aliado para os brasileiros quando o assunto é fazer gastos necessários, mas a falta de controle pode dar uma grande dor de cabeça.

Outra coisa para se preocupar quando o assunto é cartão de crédito é o descontrole das parcelas. Geralmente as pessoas costumam ser atraídas pelas extensões das parcelas em 5 ou até 12 vezes sem juros, mas para Nath Finanças, o vilão pode se encontrar nas diferenças das parcelas em produtos diversos com preços diferentes, que podem se tornar uma bola de neve no fechamento da fatura.