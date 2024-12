Como organizar as finanças em 2025? Confira dicas

Ter ordem de prioridade, usar ferramentas de organização, fazer pesquisa de preço e evitar desperdícios estão entre as dicas - Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A chegada do ano novo é considerada por muitas pessoas o momento perfeito para estabelecer novas metas, sejam elas profissionais, sociais ou financeiras. Só em setembro de 2024, o país registrou a marca de 72,64 milhões de endividados, conforme o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, divulgado pelo Serasa. Essa realidade chama a atenção para várias necessidades, entre elas a de educação financeira.

Especialista em Gestão de Custos e professora da Universidade Salvador (UNIFACS), Emily Góes destaca que o primeiro erro cometido pelos brasileiros em relação às suas finanças é achar que a margem financeira é fixa quando, na verdade, os ganhos podem ser fixos, mas os desembolsos nem sempre serão. “A gente precisa fazer essa organização entendendo que há uma margem fixa e que precisa haver uma reserva de contingência, que é aquele valor que temos disponível para qualquer eventualidade”, orienta.

A docente ressalta que os imprevistos financeiros só são considerados imprevistos quando não há uma reserva organizada. “É importante lembrar que guardar dinheiro é diferente de investir e a gente não pode achar que os dois são a mesma coisa. Portanto, existe uma reserva para imprevistos e uma reserva para investir, e elas vão depender da realidade de cada pessoa. Quando a gente não consegue fazer as duas, a prioridade é manter um dinheiro líquido disponível para imprevistos. Já os investimentos são recomendados quando há dinheiro extra para isso”, explica.

Família e planejamento financeiro

O planejamento financeiro familiar, definido como um processo para estabelecer metas financeiras levando em consideração as necessidades e circunstâncias específicas de uma família, é uma das estratégias para estabelecer uma estrutura que possibilite uma compreensão clara do orçamento de toda a família. Contudo, é preciso estar atento a algumas questões que envolvem essa prática.

“Os dois tipos de pessoas que devemos considerar, nesta situação, são: as que fazem compras e gastam recursos da família e as que moram na mesma residência e dividem recursos vitais. São essas pessoas que precisam estar inclusas no orçamento e planejamento financeiro familiar”, orienta Emily Góes.