Pesquisa revela que cocaína em tubarões vem da urina de usuários

Para a pesquisa, foram analisados 13 tubarões da espécie bico-fino - Foto: Levi Sá | Inaturalist

Uma pesquisa identificou no fígado de tubarões, localizados no Rio de Janeiro, cocaína do esgoto sanitário. Segundo os pesquisadores, a substância vem da urina de usuários. Para a pesquisa, foram analisados 13 tubarões da espécie bico-fino retirados do mar na zona oeste da capital.



De acordo com os pesquisadores, os animais não fazem migração, ou seja, não estiveram em outras regiões e, por essa razão, a contaminação aconteceu no litoral do Rio de Janeiro. A principal hipótese é que a quantidade tenha chegado pelo esgoto.

"A pessoa quando consome a cocaína, ela metaboliza e isso é depois descartado, principalmente, na urina. O sistema de esgoto não é preparado para tratar cocaína, então isso acaba caindo no mar. Quando não chega de forma direta, com o descarte irregular", disse Rachel Ann Hauser-Davis, uma das autoras da pesquisa.

De acordo com a PF, a presença de cocaína vem aumentando nos últimos anos no Brasil. Entre 2021 e 2023, autoridades apreenderam 109,2 toneladas da droga -- boa parte dela em portos. O número em circulação, no entanto, pode ser muito maior. Por conta desse aumento, os pesquisadores resolveram fazer a pesquisa.

A pesquisadora explicou que foram encontrados nos animais, além de cocaína, a benzoilecgonina, que é produzida com o metabolismo da droga no corpo humano. "Os metabólitos foram encontrados em proporções três vezes maior. Então, sim, a maior causa de contaminação é pelo descarte no mar do esgoto com fluídos humanos", pontuou.