Pets "fazem manifestação" após morte de Joca: "Não somos bagagem" | A TARDE

Um apelo animal fofo, mas muito importante, tomou conta da web. O vídeo, do perfil "@sexteto4patas" no Instagram, que mostra a rotina de 10 pets, entre eles, cinco goldens, prestou uma homenagem a Joca, cão que morreu, vítima de maus tratos, após erros em um voo da Gol.

>>> Lula cobra esclarecimento da Gol e ANAC sobre morte de cachorro em voo

"Não somos BAGAGEM! Não podemos deixar impune o que aconteceu com o nosso amigo @jocagoldenr. A @voegoloficial precisa ser penalizada para que nunca mais isso aconteça com mais nenhum ser indefeso", diz a legenda do vídeo.

O vídeo também pede que as companhias aéreas sejam pet friendly e mais acolhedoras para os animais de estimação: "A verdade é que nós não somos carga e merecemos um lugar seguro, igual a qualquer outra pessoa tem direito. As companhias aéreas precisam rever e humanizar as nossas viagens", prossegue a legenda.

A publicação também presta apoio ao tutor de Joca, João Fantazzini: "Sei que nada vai trazer nosso amigo de volta e o quanto o seu papai @jfantazzini está indignado, arrasado e triste com tudo isso, mas estamos aqui para apoiar no que precisar", finaliza a legenda do vídeo.

O tutor do golden Joca também prestou homenagem ao seu grande companheiro pelas redes sociais: "Você está aí, e eu sinto sua presença daqui! Obrigado, meu amor! Você SEMPRE VAI SER MEU FILHO! E tenho certeza que aí de cima vão ter muitas maçãs e rúculas pra você, meu anjinho!".

Veja o post