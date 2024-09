PF desarticula esquema de milionários que adulteravam origem de barcos

- Foto: Divulgação / PF

Nesta terça-feira, 3, a Polícia Federal (PF), a Receita Federal e a Marinha do Brasil lançaram uma operação contra empresários milionários de Angra dos Reis (RJ), suspeitos de envolvimento em contrabando e descaminho de embarcações de luxo. Os barcos, que possuem características típicas de produção em estaleiros europeus, estavam sendo registrados como se fossem fabricados artesanalmente no Brasil, através de falsificação dos documentos de origem.

As investigações revelaram que os barcos eram fabricados no exterior e, ao serem importados para o Brasil, eram registrados junto à Marinha como se fossem produzidos no território nacional, incluindo laudos de engenharia naval falsificados.

Durante a Operação Vento na Quilha, as autoridades apreenderam sete embarcações, cada uma avaliada em R$ 800 mil, totalizando R$ 5,6 milhões. Essas embarcações de luxo foram qualificadas como contrabando devido às irregularidades na sua importação.

Segundo a Polícia Federal (PF), os donos das embarcações serão convocados a prestar esclarecimentos sobre a fraude. Eles poderão ser responsabilizados pelos crimes de falsidade ideológica, contrabando e descaminho, com penas que podem exceder 12 anos de prisão.