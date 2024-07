PF faz apreensão da maior carga de cigarros contrabandeados do Brasil

Autores do crime não foram identificados - Foto: Divulgação | Polícia Federal

Uma ação em conjunto da Polícia Federal e Militar, em São Paulo, na manhã deste sábado, 13, resultou na apreensão de 12 milhões de maços de cigarros contrabandeados, a maior apreensão do produto em toda a história.

Os produtos foram encontrados em um galpão no bairro da Liberdade, em São Paulo. Segundo as investigações, a carga equivale a 20 carretas lotadas e vai ser encaminhada para incineração. Os autores do crime não foram identificados.



