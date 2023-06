PF investiga grupo que incentivou adolescente a atacar escola

Investigações das polícias Civil e Federal indicam que o adolescente de 16 anos, apontado como autor do massacre que resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras 13 feridas, em duas escolas no município de Aracruz (ES), em 25 de novembro de 2022, participava de um grupo neonazista em um aplicativo de mensagens. Na manhã desta sexta-feira, 2, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Linhares (ES) contra dois integrantes do grupo criminoso.

Segundo a PF, mensagens encontradas no celular do estudante revelaram que no aplicativo de mensagens era compartilhado material de Extremismo Violento Ideologicamente Motivado (EVIM), com divulgação de tutoriais de assassinato, vídeos de mortes violentas, de fabricação de artefatos explosivos, de promoção de ódio a minorias e ideais neonazistas, o que pode ter induzido o jovem a cometer os assassinatos em massa.

O uso da cruz suástica na vestimenta do adlescente no momento do ataque demonstra a influência de ideologia neonazista recebida pelo grupo de aplicativo, reforçando a tese de que o atentado foi cometido por razões de intolerância a raça, cor e religião com o fim de provocar terror social, o que configura o crime de terrorismo.

Segundo a PF, a empresa do aplicativo de mensagens cooperou muito pouco em fornecer os dados necessários para a identificação dos participantes do grupo, No entanto, o órgão conseguiu localizar dois integrantes que interagiam ativamente com postagens com teor racista e antissionista.

Os mandados contra os suspeitos são cumpridos nas cidades de São Paulo (SP) e Petrolina (PE). Se somadas, as penas máximas dos crimes investigados atingem 72 anos de reclusão, lembrando que tanto o crime de terrorismo quanto o de homicídio qualificado são considerados hediondos pela legislação.

Relembre o caso

Duas escolas foram invadidas por um adolescente de 16 anos na manhã do dia 25 de novembro de 2022, na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. O atentado deixou quatro pessoas mortas e outras 13 ficaram feridas.

O adolescente foi apreendido em casa e, conforme a Polícia Civil, se entregou no momento da detenção. O adolescente estaria portando duas armas de fogo, um revólver calibre 38 e uma pistola, que pertencia ao pai. o atirador estava munido ainda de carregadores quando invadiu a primeira escola.

Ele teria ido diretamente à sala dos professores, onde ameaçou profissionais no local e começou a atirar. Em seguida, foi até a segunda unidade de ensino, localizada na mesma avenida.