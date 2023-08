Pista de pouso clandestina em terra Yanomami é destruída pelas FA

As Forças Armadas Brasileira destruíram uma pista de pouso clandestina, situada na Terra Indígena Yanomami, que sustentava o garimpo ilegal na região. A informação foi divulgada neste domingo, 23.

A ação foi realizada em conjunto com as agências e Órgãos de Segurança Pública (OSP). As FAA destruíram a pista de pouso conhecida como Rangel, que era uma das principais vias usadas pelos invasores para acessar o território indígena.

A ideia da nutralziação das pistas de pouso nas terras indígenas é romper o fluxo de apoio logístico e interromper a atividade de garimpo ilegal na região, de acordo com o Comando Militar da Amazônia. A pista foi destruída na última sexta-feira, 21.

Somente em 2022, foram registradas 40 pistas de pouso clandestinas que transportam pessoas, alimentos e equipamentos usados na extração do ouro, entre elas a pista do Rangel, conforme o relatório "Yanomami sob ataque", divulgado pela Hutukara Associação Yanomami (HAY).