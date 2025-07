Pitbull ataca cadela que descansava durante passeio; veja vídeo

Cão começou a cheirar cadela quando de repente a ataca - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma cadela foi atacada por cachorro da raça pitbull durante um passeio neste sábado, 5, no bairro de Perdizes, na Zona Oeste São Paulo.

Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que a cachorra chamada Aysha, da raça shar-pei é atacada. A cadela estava deitada no chão descansando durante um passeio com a tutora, quando o pitbull, que estava sem focinheira, começa a cheirá-la e de repente a ataca.

Logo em seguida, o tutor do pitbull tenta separar os cães, mas acaba caindo devido a força do animal. O homem tenta tirar o cachorro de cima de Aysha por cerca de um minuto, mas não consegue. O pitbull só solta a shar-pei quando um homem aparece e joga água no cachorro com um regador.

Segundo a tutora da cadela, a cachorra está bem, porém ainda muito machucada. “Agradeço a repercussão de todos vocês, para que a gente consiga conscientizar mais as pessoas! Temos mais que agradecer por não ter acontecido o pior com nossa Aysha”, escreveu a tutora nas redes sociais.

Na publicação, a mulher afirmou que o dono do pitbull tem prestado todo o suporte necessário. “Todas as medidas foram tomadas. Aysha está bem machucada, e já está medicada. Estamos assustados ainda”, conclui a mulher.

Legislação e ataques de pitbull

Uma lei do estado de São Paulo, de novembro de 2003, define que a condução em vias públicas, logradouros ou locais de acesso público de cães das raças pitbull, rottweiller e mastim napolitano, além de outras especificadas em regulamento, devem ser feitas com a utilização de guia curta de condução, enforcador e focinheira.

Já no Rio de Janeiro, foi aprovada desde 2005 uma lei que proíbe a circulação de cães da raça Pitbull soltos pelas ruas. O texto determina ainda que apenas adultos com capacidade física e psicológica comprovada podem conduzir esses animais.

A lei também se aplica para outras raças, como Fila, Doberman e Rottweiler. Há também a determinação de que cachorros de grande porte devem utilizar focinheira e enforcadores enquanto estiverem em locais públicos.

Outros países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Espanha adotam medidas de restrição do animal por serem considerados “ferozes”.

Confira o vídeo: