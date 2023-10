PM e porteiro tentaram falar com Karol Eller na janela do prédio | A TARDE

Policiais militares e o porteiro do prédio onde morava a influencer bolsonarista Karol Eller, de 36 anos, tentaram conversar com ela instantes antes dela morrer ao se jogar da janela do apartamento onde morava, na noite dessa quinta-feira, 12, em São Paulo.

Antes de pular, ela havia publicado mensagens nas redes sociais com afirmações como “perdi a guerra” e “lutei pela pátria”. Por causa disso, um dos moradores do prédio chegou a interfonar para alertar o porteiro Odair da Silva, de 40 anos.

Em epoimento à Polícia Civil, o porteiro avisou que no mesmo instante no qual lhe foi informado sobre as postagens de Karol, no Instagram, uma viatura da PM chegou em frente ao condomínio, do bairro do Campo Limpo, por volta das 22h.

“Ao olharem para a janela daquele apartamento, viram Karol já do lado de fora da janela.”

Uma sargento e um soldado da PM tentaram dialogar brevemente com a influencer, da mesma forma que o porteiro. “No entanto, logo na sequência, a vítima se atirou do 5º andar do edifício.”

Depressão

Karol Eller sofria de depressão e falou sobre o assunto em uma live feita com o pastor Wellington Rocha, da igreja Assembleia de Deus. Ela comentou ainda sobre uma carta que teria escrito duas semanas antes de fazer um retiro espiritual.

“Deus me ama como eu sou. Mas não como eu estava. Ele me ama como eu estava, mas ele não quer as minhas práticas”, afirmou a influenciadora ao pastor.

Ex-apresentador da Jovem Pan, o jornalista Tiago Pavinatto usou as redes sociais e acusou uma tentativa de cura gay como causa da morte da influenciadora bolsonarista Karol Eller.