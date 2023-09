PM é vítima de disparos em novo atentado registrado em São Paulo

Um segundo atentado foi registrado contra um policial militar no Estado de São Paulo. No sábado, 9, o soldado Lucatio de Oliveira Santos, de 46 anos, foi baleado na porta de casa, em São Vicente, no Litoral de São Paulo. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Vicentino.

A médica responsável pelo atendimento informou à polícia que a vítima foi encaminhada para intervenção cirúrgica em estado estável.



Segundo o g1, o crime aconteceu por volta das 21h, na Rua Wenceslau Braz, no bairro Cidade Náutica. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, se deparou com a vítima caída no chão e cercada por populares. Não há informações sobre os criminosos.

Na última sexta-feira, 8, o sargento aposentado da PM Gerson Antunes Lima, de 55 anos, também sofreu um atentado em frente à própria casa no bairro Cidade Náutica, em São Vicente. No entanto, ele morreu ainda no local do crime.