PMs salvam recém-nascido que se engasgou dentro de seção eleitoral

O soldado Vinícius de Souza foi o responsável por executar as técnicas para desengasgar o bebê - Foto: Divulgação/Secretaria da Segurança Pública de São Paulo

Um recém-nascido foi salvo por policiais militares após se engasgar dentro de seção eleitoral de uma escola no bairro Parque Fernanda, em Itapecerica da Serra (SP), neste domingo, 6.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a mãe do bebê estava dentro da seção quando a criança engasgou com leite materno.

Uma mesária pediu ajuda aos PMs da Cavalaria e do 37° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), que faziam a segurança e prontamente foram ao local.

O soldado Vinícius de Souza foi o responsável por executar as técnicas para desengasgar o bebê. Segundo o PM, quando ele e o cabo Rodrigo de Souza chegaram à sala, o recém-nascido estava com um mesário e a mãe em um canto, desesperada.

Ele relatou que a criança estava desfalecida e ficando roxa, sendo necessário realizar a manobra duas vezes.

“Quando peguei aquela criança nos braços, senti uma angústia muito grande, tive medo de não conseguir ajudá-la devido ao seu estado. Fiz a manobra a primeira vez e virei o menino para mim, vi que já estava voltando, mas não totalmente. Voltei a fazer a manobra e logo depois percebi que ele tinha voltado a respirar, foi um alívio”, afirmou.

Assim que o recém-nascido desengasgou, policiais do BPM/M o levaram, junto com a mãe, até o Atendimento Médico Ambulatorial (AMA) do Capão Redondo, onde foi constatado que a criança estava bem e sem sequelas.