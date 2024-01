PMs tentam 'chacina' contra moradores de rua e matam dois no MT | A TARDE

Um grupo de moradores em situação de rua foram alvo de uma 'chacina' na cidade de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. O crime aconteceu no fim do ano passado, na madrugada do dia 27 de dezembro.

Duas pessoas morreram com os tiros. Segundo a polícia, os autores dos disparos são dois policiais militares de folga: o cabo Cássio Teixeira Brito e o cabo do Bope Élder José da Silva, 33 e 39 anos.

As vítimas mortas foram identificadas como Thiago Rodrigues Lopes e Odinilson Landvoigt, 37 e 41 anos. Outras três vítimas sobreviveram ao ataque.



Documento obtidos pelo Uol apontam que a análise da cena do crime feita por cinco investigadores da Polícia Civil indicam que o objetivo era "atingir o maior número de pessoas" possíveis.

Um tiro acidental ainda atingiu o PM Élder da Silva. Ele foi atendido às 3h51 na Santa Casa, poucos minutos após o ataque. Câmeras do local mostram que os policiais à paisana chegaram num veículo Land Rover Freelander importado



As defesas dos acusados não confirmam tampouco negam o envolvimento deles no crime. Atualmente, os dois agentes policiais estão presos.