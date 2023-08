Polícia abre inquérito para investigar acidente que matou pilotos

A Polícia Civil do Paraná abriu inquérito para investigar as mortes dos pilotos de motocileta, Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e André Veríssimo, de 42. Apesar da investigação, os especialistas alertaram que consideram que o acidente foi uma fatalidade.

Os dois pilotos sofreram acidente durante a etapa do Moto 1000GP de Cascavel, no Paraná. De acordo com o jornalista Fausto Moreira, que trabalha como comentarista desde 1996, nenhuma falha ou falta de segurança provocou o acidente, conforme informação divulgada pelo jornal O Globo.

“O esporte a motor tem muita velocidade e pouco tempo para reagir. Ali o piloto não teve como frear, ele vinha de uma curva e estava acelerando. Infelizmente foi uma questão de sorte ou azar. A organização fez com que a pista tivesse uma grande área de fuga”, disse Fausto Macieira.

O acidente aconteceu na primeira volta da corrida do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. André teria escorregado depois de uma das curvas do autódromo internacional de Cascavel e ficou no meio da pista.

Ao se levantar, foi atingido por Érico, que estava em outra moto, sendo arremessado para um dos cantos da pista, quase gerando um novo choque com um terceiro motociclista.

A direção de prova interrompeu a corrida imediatamente, a prova foi cancelada e o atendimento foi iniciado com a chegada da equipe médica. Os dois pilotos foram levados ao hospital em estado grave.

Os médicos tentaram reanimar Érico, mas ele sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu. Cerca de uma hora depois, veio a confirmação da morte de André.