Polícia acha ossada de adolescente desaparecida há 8 meses

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na última terça-feira, 27, a Polícia Militar (PM) descobriu os restos mortais de Giovana Pereira Caetano de Almeida, uma adolescente de 16 anos que estava desaparecida desde dezembro de 2023, enterrados em um sítio em Nova Granada, interior de São Paulo. O proprietário do sítio e o caseiro foram detidos sob suspeita de envolvimento no crime.

De acordo com a Polícia Militar, o empresário que possui o sítio afirmou que Giovana, residente em São José do Rio Preto, compareceu à sua empresa para uma entrevista de estágio no dia 21 de dezembro do ano passado.

De acordo com o relato do empresário, durante a entrevista de estágio, ele e um outro funcionário começaram a usar cocaína com Giovana e, posteriormente, tiveram relações sexuais com ela.

Leia também:



>> Autoridades da França buscam atleta de Ruanda desaparecida há 8 dias



>> Carol Barcellos pede demissão da Globo após 20 anos e se manifesta



>> Restaurantes de Feira de Santana são confirmados em festival; confira

Segundo o empresário, em determinado momento, os dois deixaram Giovana sozinha em uma sala com a droga. Pouco depois, um terceiro funcionário encontrou a jovem em um estado crítico. O empresário alegou que ele e os demais tentaram socorrê-la, mas ela já estava morta. Desesperado, ele decidiu enterrar o corpo na propriedade rural em Nova Granada, a cerca de 30 km de São José do Rio Preto.

Giovana foi considerada desaparecida desde então. A Polícia Militar resolveu o caso após receber uma denúncia sobre um corpo enterrado no sítio. Ao investigarem o local, os policiais abordaram o caseiro, que confirmou a existência do corpo e os conduziu até o local do sepultamento.

Após encontrarem a ossada, os policiais foram a São José do Rio Preto procurar o empresário. Em um primeiro momento, ele negou a história, mas depois confessou o crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os dois homens foram soltos após pagamento de fiança.

A SSP informou ainda que foi solicitada perícia ao local e exames de IML. O caso foi registrado como morte suspeita, destruição, subtração ou ocultação de cadáver e posse irregular de arma de fogo de uso permitido na Delegacia de Nova Granada.