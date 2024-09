Restaurantes de Feira de Santana são confirmados em festival; confira

Bacalhau do Sertão - Bacalhau de pirarucu confitado com socarrat de cogumelos, molho de pimentão vermelho e limão siciliano, e farofa de licuri com maracujá do cerrado - Foto: Leonardo Freire | Divulgação

A cidade baiana de Feira de Santana, no Centro-Norte do estado, vai receber, pela primeira vez, o 7⁰ Festival Tempero Bahia, que nesta edição presta homenagem ao "Terroir da Chapada", tema do evento gastronômico, que vai acontecer de 05 a 15 de setembro, em Restaurantes de Salvador e também do Vale do Capão, na Chapada Diamantina

Os Chefs dos Restaurantes terão o desafio de criar e assinar pratos com ingredientes produzidos na Chapada, tema do Festival, que ficarão à disposição do público por 11 dias. Para ficar por dentro de tudo que vai acontecer, basta acessar o site do evento temperooficial.com.br/bahia.

Confira agora, a lista dos 09 restaurantes, chefs e pratos da "Princesinha do Sertão":



1. Anis Bistrô | Prato: Bacalhau do Sertão - Bacalhau de pirarucu confitado com socarrat de cogumelos, molho de pimentão vermelho e limão siciliano, e farofa de licuri com maracujá do cerrado| Pablo Sá

2. Casa de Moá | Prato: Paella Nordestina do Moá - Linguiça, carne do sol, frango, arroz, licuri, pimenta de cheiro, açafrão e dadinho de tapioca | Tainá Almeida

3. Casa do Chef | Prato: Carne do sol e cebola crispy com musseline de mandioca, arroz vermelho, vinagrete de feijão verde e farofinha de licuri | Arthur Pendragon

4. Casa Parrilla | Prato: Carré crocante com aligot de aipim trufado

5. Desfrute Sabores | Prato: Encanto da Cachoeira - Maracujá do cerrado com farofinha de licuri | Liliane de Moraes

6. Grissini Bistrô | Prato: Mignon do Sol - Filé mignon com aligot de aipim e queijo coalho, cebola caramelizada, banana da terra grelhada e salada vinagrete| Carol Venas

Prato: Mignon do Sol - Filé mignon com aligot de aipim e queijo coalho, cebola caramelizada, banana da terra grelhada e salada vinagrete | Foto: Leonardo Freire | Divulgação

7. Maria Chamusca | Prato: Cachoeira da Primavera - Camarão, queijo coalho, manga verde, limão siciliano e molho rosé | Wiltemberg dos Santos, Cleide Nascimento e Gilberto Junior



8. Oxente Menina Pizza na Pedra | Prato: Oxente Menina - Pizza Jaroba - Massa integral assada em forno à lenha, com cobertura de palma, bacon e requeijão da fazenda | José Luís Senna, Fabiane Xavier e Magno Freitas

9. Vino | Prato: Carré da Chapada - Carré de cordeiro grelhado, servido com minibatatas ao murro, molho de ervas, farofinha de alho, raspa de limão siciliano e pimenta dedo de moça | Antônio Vilas