Polícia, bombeiros e SUS receberão localização de ligações por Android

Os serviços de emergência (polícia, pronto-socorro e bombeiros) receberão a localização automática de quem ligar de um smartphone Android, facilitando um possível resgate ou socorro. O serviço foi anunciado por Google e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta segunda-feira, 16.

Chamado de 'Serviço de Localização de Emergência', o novo recurso será ativado já nesta segunda nos celulares que usam sistema operacional Android 5.0 ou versões mais recentes. É possível desativar a funcionalidade nas configurações de localização do aparelho.

O Google oferece o serviço via internet, mesmo em situações de conexão precária na banda dedicada a emergências, e também via SMS em áreas com cobertura, garantindo acesso em regiões rurais e remotas. A geolocalização do usuário é calculada no próprio aparelho.

A empresa diz que não armazena nem acessa as informações do usuário compartilhadas com os socorristas.

O serviço já ativo em outros países e reduz o tempo de resposta em emergências, indicam dados do Google.