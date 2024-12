No Subúrbio, Jerônimo lança 'Minha Casa, Minha Vida - Bahia'

Lançamento acontecerá nesta terça-feira, 17 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) sanciona, nesta terça-feira, 17, a lei que institui o 'Minha Casa, Minha Vida - Bahia', nos moldes do programa habitacional já existente na escala federal. O ato acontecerá no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador, a partir das 9h30.

Leia mais

>> Jerônimo sanciona lei para doação de área ao Minha Casa, Minha Vida

>> Minha Casa, Minha Vida - Bahia: veja detalhes do programa habitacional

>> Projeto é aprovado e Bahia terá seu próprio Minha Casa Minha Vida

A solenidade ocorrerá no Colégio da Polícia Militar, na rua Península do Joanes. Nesta segunda, 16, em publicação do Diário Oficial do Estado (DOE), Jerônimo autorizou a doação de um espaço, na rua Piracanjuba, para a construção de unidades habitacionais.

Antes de sancionar o novo programa, Jerônimo entregerá, em agenda prevista para às 7h30, 56 imóveis para os moradores do residencial Vila Nova Esperança, no Largo do Pelourinho.