Polícia Civil prende cofundador do PCC em operação no litoral de SP

Rogério Faria, conhecido como Morcegão - Foto: Reprodução / O Globo

Foi preso na última quinta-feira, 26, pela Polícia Civil de São Paulo, Rogério Faria da Silva, conhecido como "Morcegão", suspeito de ser um dos cofundadores do Primeiro Comando da Capital (PCC). A prisão ocorreu em Santos, no litoral paulista, quando ele e outros dois comparsas desembarcavam de um navio de cruzeiro no Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini.

Morcegão estava retornando de uma viagem iniciada em 22 de dezembro, segundo informações de O GLOBO. Ele é investigado por atuar no tráfico de drogas na região de Limeira, no interior do estado, onde cumpria a função de "torre", ou seja, um gerente local da facção criminosa.

Além de Morcegão, a polícia prendeu outros dois homens. Um deles seria responsável pela distribuição de drogas em Limeira, subordinado ao líder do PCC, enquanto o outro é um químico suspeito de colaborar com o tráfico.

Durante a operação, que contou com o apoio da 5ª Delegacia de Atendimento ao Turista de Santos, a polícia cumpriu dez mandados de busca e apreensão em Limeira, em locais vinculados aos acusados. Nas diligências, foram encontrados R$ 240 mil em dinheiro, duas caminhonetes, 400 tijolos de cocaína e diversos celulares.

A ação foi coordenada pela Divisão de Investigações Gerais, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes e o Grupo de Operações Especiais de Limeira.