Polícia encontra 150 kg de cocaína que saíram do Brasil na Itália | A TARDE

Cerca de 150 quilos de cocaína foram apreendidos pelas autoridades da Itália, no porto de Ravenna, no norte do país. Segundo informações, as drogas eram provenientes do Brasil. A ação foi registrada nesta terça-feira, 23.

A cocaína, que partiu do porto de Santos no final de fevereiro, estava em um cargueiro com bandeira das Ilhas Marshall.

De acordo com a agência Ansa, 139 blocos de cocaína pura foram encontrados em embalagens impermeáveis. O valor estimado da droga é de mais de 5 milhões de euros no atacado e em cerca de 25 milhões de euros no varejo.

A ação, deflagrada pela Guarda de Finanças da Itália e agentes da polícia local, contou com a participação de cães e com a gestão central dos serviços antidrogas. A parte operacional foi responsabilidade da Polícia Estadual de Roma.