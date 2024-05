Elon Musk fala em comprar a Rede Globo: “Quanto custa”? | A TARDE

Elon Musk agitou a web após demonstrar interesse em comprar nada mais, nada menos do que a Rede Globo. O bilionário, dono da Tesla e do X/Twitter, perguntou quanto custaria a emissora. A interação ocorre após o ato pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro, cujos apoiadores manifestaram apoio a Musk.

Tudo começou após Joaquin Teixeira, o perfil paródia de um senhor de idade de direita, comentar que o problema do Brasil inteiro é a emissora de TV “diabólica” e pedir a Musk que gastasse “alguns dólares” para salvar o país.

Elon Musk, então, perguntou quanto custaria. “Quanto custa?”, escreveu como resposta, e logo depois enviou um emoji com risadas.

Em 2023, o Grupo Globo teve uma receita de R$ 15,1 bilhões, resultado semelhante o da época pré-pandemia. A Rede Globo, fundada por Roberto Marinho, tem aproximadamente 13 mil funcionários e conta com um público de 170 milhões de pessoas por ano que assistem, principalmente, as telenovelas.

Veja o post: