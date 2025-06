Polícia Federal apreende 91 canetas para emagrecimento em aeroporto

No total, a carga apreendida poderia render cerca de R$ 320 mil - Foto: Divulgação / PF

Uma carga irregular de medicamentos e substâncias usadas para emagrecer foi apreendida pela Polícia Federal nesta sexta-feira, 13, no Aeroporto Internacional de Brasília. Os produtos estavam na mala de um passageiro que havia embarcado em Manaus (AM) com destino à capital federal.

Durante uma fiscalização de rotina, os agentes encontraram 50 canetas de Mounjaro, medicamento usado para controle de peso, e outras 41 de retatrutida, substância semelhante que ainda está em fase de testes e não foi autorizada pela a Anvisa. Também foram apreendidos 100 frascos, contendo líquidos e pós sem qualquer identificação de origem ou fabricante.

O suspeito declarou aos policiais que comprou os produtos em Manaus com o objetivo de comercializá-los. Segundo ele, cada caneta poderia ser vendida por até R$ 3,5 mill. No total, a carga apreendida poderia render cerca de R$ 320 mil.

O homem foi preso em flagrante por transportar substâncias de forma ilegal. A Polícia Federal reiterou que continuará intensificando as ações contra o tráfico de produtos que colocam em risco a saúde da população.