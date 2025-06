Conheça o novo caça supersônico da FAB que já está Brasil

Aeronave pode atingir 2,4 mil km/h - Foto: Divulgação/SAAB

O Brasil recebeu o décimo caça F-39 Gripen, uma aeronave supersônica, nesta quinta-feira, 12, que em breve se juntará à frota da Força Aérea Brasileira (FAB), como um reforço nas suas capacidades de defesa aérea.

A aeronave desembarcou no Porto de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, e seguirá até o aeroporto da cidade por terra em uma operação especial da Polícia Militar.

O caça de 5ª geração é fabricado pela empresa SAAB, da Suécia, que firmou um acordo com as autoridades brasileiras, em 2014, conforme o contrato, na época, outras 36 aeronaves seriam desenvolvidas. O acordo gira em torno de R$ 20 bilhões.

A parceria entre o Brasil e a Suécia faz parte do programa Gripen Brasileiro. A iniciativa começou em 2013 e, além das aeronaves, há suporte logístico entre os países.

Caça F-39 Gripen desembarcado no Porto de Santa Catarina | Foto: Portonave/Divulgação

Segundo autoridades brasileiras, a FAB tem tomado as seguintes medidas:

Usar os caças F-39 Gripen para substituir as aeronaves F-5M e A-1M;

Este processo ocorrerá de forma gradual;

Renovação da frota irá diminuir os custos de operação;

Ampliará o potencial de defesa aérea nacional;

As aeronaves podem transportar mísseis IRIS-T e Meteor, o que torna a frota da Força Aérea Brasileira melhor equipada.

Sistema do F-39 Gripen

De acordo com a Força Aérea Brasileira, a escolha do F-39 Gripen foi feita a partir de quatro razões fundamentais:

Eficiência;

Baixo custo de operação;

Elevada disponibilidade;

Capacidade tecnológica avançada das aeronaves.

Os caças contam com um sistema completo de combate, com sensores e armas que podem ser utilizados em missões sob quaisquer condições meteorológicas e em ambientes extremos. As aeronaves foram projetadas para operações ar-ar, ar-mar e ar-solo.

Caça F-39 Gripen é conhecido pela tecnologia de ponta, versatilidade e adaptabilidade | Foto: Divulgação/SAAB

O F-39 Gripen é capaz de atingir 2,4 mil km/h, o que representa duas vezes a velocidade do som, e chega a voar acima de 16 mil metros de altitude. O caça tem uma envergadura de 8,6 metros, 4,5 metros de altura e 14 metros de comprimento.

F-39 Gripen X Sukhoi Su-30

Descrito como “um dos caças mais poderosos da América do Sul”, o F-39 Gripen é conhecido por sua versatilidade e adaptabilidade. Por utilizar tecnologias de ponta, ele se destaca pelas seguintes funções:

Sistemas de comunicação;

Radar ESA de plataforma móvel;

Capacidade de combustível (permite alcance maior e tempo de voo mais prolongado);

Outra aeronave usada na América do Sul, mais especificamente, pela Venezuela é o Sukhoi Su-30, um caça bimotor de origem russa, projetado para missões de superioridade aérea, interceptação e ataque a alvos em solo. O caça foi projeto com:

Boa manobrabilidade;

Grande capacidade de armamento

Caça Sukhoi Su-30 | Foto: OTAN/Flanker-C

Embora seja uma aeronave poderosa, o Su-30MKV não é a versão mais avançada da família Su-30, e carece de algumas características dos modelos mais modernos, como: