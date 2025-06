Advogado Daniel Keller é encontrado morto em Salvador

Professor e advogado Daniel Keller - Foto: Arquivo Pessoal

O professor e advogado Daniel Keller foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 13, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. De acordo com informações iniciais, ele teria sido encontrado em um quarto de hotel, mas não há detalhes sobre a causa da morte. A informação foi confirmada por uma fonte policial ao Portal A TARDE.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado sobre a morte de Daniel Joau Perez Keller, de 41 anos, cujo corpo foi localizado dentro de um apartamento no Caminho das Árvores. Uma arma de fogo foi recolhida pelo Serviço de Investigação de Local de Crime (SILC) e será periciada.

Ainda segundo a polícia, as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram expedidas e os laudos vão auxiliar na apuração. Equipes da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que vai investigar o caso, estão no local coletando informações e imagens de câmeras de segurança. Oitivas de testemunhas e familiares serão realizadas no DHPP.

Em conversa com a imprensa, a delegada titular da 16ª DT, Maritta Souza, disse que as investigações estão avançadas e a perícia foi muito bem feita no local do crime.

"A gente está investigando ainda. Foi concluído o levantamento cadavérico e estamos concluindo também as investigações. Hoje serão ouvidas algumas pessoas que importam para o esclarecimento de todo o fato. Elas estão se dirigindo para a DHPP pra poder fazer essas oitivas", contou. "A gente já está concluindo mais ou menos o que se trata", acrescentou.

Segundo a delegada, uma resposta será dada de forma breve. "A perícia foi muito bem concluída, já temos uma direção sobre esse fato", concluiu.



A equipe do Portal A TARDE conversou com hóspedes do hotel onde a fatalidade ocorreu. Eles relataram que não ouviram nenhum tipo de barulho de tiros ou movimentação no local.

"Não estamos sabendo de nada, não ouvimos nada", disseram.

Perfil profissional

Keller possui graduação em Direito pela Universidade Católica do Salvador (2007) e especialização em Ciências Criminais pela Universidade Federal da Bahia (2009). Ele foi professor na Universidade Católica do Salvador, na Faculdade Ruy Barbosa e na FTC e era sócio da Daniel Keller Advocacia Criminal. Entre os casos de repercussão, atuou no caso Kátia Vargas como advogado da família das vítimas Emanuelle e Emanuel Gomes, mortos em um acidente de trânsito.



Relacionamento de Daniel Keller e Jéssica Senra

Fora do meio jurídico, Daniel Keller ficou conhecido pelo relacionamento amoroso com a jornalista Jéssica Senra, com quem esteve junto por três anos. Jéssica e Daniel assumiram o namoro em outubro de 2018 e costumavam postar declarações discretas nas redes sociais. A relação chegou ao fim em outubro de 2021 e o casal não revelou o motivo do término.

Ex-aluno lamenta morte

O advogado e ex-aluno de Keller, Diego de Assis, em depoimento enviado ao A TARDE, disse ser um dia muito triste para a advocacia baiana e enalteceu o trabalho de Daniel como advogado, professor e ser humano. Para Diego, ele é uma referência do Direito Penal.

“É uma notícia terrível. Certamente ele marcou todos os alunos que puderam aprender um pouco com ele na faculdade e também no curso preparatório. Ele era muito próximo dos alunos. Ele não era aquele professor apenas de ficar na sala de aula apresentando conteúdo. Após as aulas também ele sentava para conversar, vez ou outra chamava os alunos dele para sair. [...] Ele era uma pessoa muito próxima do pessoal que aprendia com ele, dos alunos, dos estagiários, dos colaboradores dele”, contou.

“É uma notícia muito triste. Eu tinha Keller como referência para mim no Direito Penal. Acho que nunca conheci ninguém que entendesse tão bem de Direito Penal como ele e a capacidade dele de raciocínio, de dominar a legislação criminal brasileira e o conhecimento que ele tinha tanto do Código Penal quanto do Código de Processo Penal e das leis esparsas era algo formidável, ele era capaz de te dar em uma aula o artigo, o inciso, te dizer o texto que estava ali, se você fosse procurar no código você encontrava o mesmo texto exatamente da forma como ele falou porque ele parecia que tinha de cor, sabe, o Código Penal e o Código Processo Penal ele parecia que sabia de cor, que estava decorado”, acrescentou.

A Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do advogado. O comunicado foi assinado pelo presidente Maurício Leahy.

Confira:

A CAAB recebeu, com profundo pesar, a notícia do falecimento do advogado Daniel Keller, ocorrido nesta sexta-feira (13/06). Informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas pela família.

Nesse momento de luto, a diretoria da CAAB e seus colaboradores se solidarizam com amigos e familiares, desejando a todos muita força e serenidade.