Caso ferro-velho: empresário se apresenta à polícia e é liberado

Ele é investigado pela morte e ocultação dos corpos dos jovens - Foto: Reprodução

O empresário Marcelo Batista da Silva, acusado de matar Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz, desaparecidos em um ferro-velho desde novembro do ano passado em Pirajá, se entregou à Justiça nesta segunda-feira, 9. Na oportunidade, ele pediu desculpas ao júri e responderá em liberdade provisória, cumprindo prisão domiciliar com restrições.

Ele é investigado pela morte e ocultação dos corpos dos jovens, e estava desaparecido há cerca de sete meses, com um mandado de prisão preventiva expedido. Apesar de ter a decisão revogada em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) emitiu uma nova ordem de prisão em 1º de abril, o que fez o homem se apresentar nesta semana.

Segundo documento assinado nesta segunda-feira, 9, pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, o réu tentou se redimir ao se apresentar e entregar o passaporte, sem manifestar sinais de que estivesse ameaçando alguém ou oferecendo risco.

Liberdade com restrições

Além disso, o magistrado considerou que Marcelo mostrou arrependimento e respeito à Justiça. Por isso, o processo mudou de prisão preventiva para liberdade provisória, mas com algumas restrições impostas pelo júri. Se desobedecer qualquer medida, o empresário irá para o xilindró de forma imediata.

Confira as regras:

- Ficar em casa no período da noite, das 19h até, 6h;

- Durante os fins de semana, não poderá sair de casa;

- Ficar apenas em Salvador e não se afastar de casa mais de 100 metros;

- Se apresentar à Justiça todos os meses;

- Manter o endereço de residência e telefones atualizados;

- Usar tornozeleira eletrônica sem desligar ou quebrar.

A decisão também diz que o acusado deve ser liberado e deixar as autoridades responsáveis informadas, para que ele siga concordando com as condições impostas. A audiência deve ser marcada nas próximas semanas.

Relembre o caso

Os corpos dos jovens Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz estão desaparecidos desde o dia 4 de novembro, após irem trabalhar em um ferro-velho em Pirajá.

Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 23 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25 | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Marcelo Batista da Silva, dono do local e principal suspeito do caso, teve a prisão preventiva decretada em 9 de novembro, mas havia fugido desde então e estava sendo procurado pela polícia. O caso segue sob investigações e buscas pelos corpos dos rapazes.