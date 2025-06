Trem para e causa transtorno na estação Bom Juá em Salvador

Trem apresentou problema e ficou parado entre estações - Foto: Reprodução / TV Bahia

Um trem parou no caminho entre as estações Bom Juá e Retiro, na Linha 1 do Metrô de Salvador na manhã desta sexta-feira, 13. Quem estava a bordo do veículo precisou se dirigir a pé para a estação mais próxima.

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que por conta da ocorrência, os passageiros foram acompanhados pelos agentes de atendimento e segurança para o desembarque pela passarela de serviço, conforme procedimento de contingência da concessionária.

Após os reparos necessários, o sistema voltou a funcionar às 7h52.