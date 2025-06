Mau tempo suspende travessias entre Salvador, Mar Grande e Morro de SP

Ventos fortes e mar agitado, que comprometem a segurança das embarcações - Foto: Divulgação | Astramab

As travessias marítimas entre Salvador e Mar Grande, além do trajeto até Morro de São Paulo, foram suspensas nesta quinta-feira, 12, devido ao mau tempo que atinge a Baía de Todos-os-Santos. A medida foi tomada por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia, diante das condições adversas de navegação, com ventos fortes e mar agitado, que comprometem a segurança das embarcações e passageiros.

Segundo a Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia), a travessia Salvador-Mar Grande operou normalmente das 5h às 12h, com saídas a cada 30 minutos entre os terminais. Após esse período, as viagens foram suspensas por falta de condições seguras de navegação.

Já a travessia entre Salvador e Morro de São Paulo teve o primeiro horário cumprido às 9h, com saída do Terminal Náutico da capital baiana. No entanto, o segundo horário, previsto para as 10h30, foi realizado apenas parcialmente, com os passageiros sendo transportados via conexão em Itaparica. Em seguida, todo o serviço foi interrompido.

Ainda não há previsão para a retomada das operações. A Astramab informou que novas atualizações sobre as travessias serão divulgadas por meio de boletins oficiais.