Fim de greve: servidores municipais de Salvador encerram movimento

Manifestantes na Rua Chile durante greve - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os servidores municipais de Salvador decretaram fim da greve nesta quinta-feira, 12, após uma assembleia. A paralisação teve início no dia 27 de maio, durante uma manifestação na Rua Chile.

De acordo com o Sindicato dos Servidores e Servidoras da Prefeitura de Salvador (Sindseps), os trabalhadores decidiram encerrar o movimento após avaliarem o cenário atual da mobilização.

O coordenador geral da entidade, Everaldo Braga, informou em comunicado que o sindicato espera que Bruno Reis (União Brasil) volte a dialogar com a Mesa Permanente de Negociações, que conduz as tratativas acerca da campanha salarial de 2025.

"A suspensão do movimento é um passo importante diante do sufocamento protagonizado pela prefeitura quando retém repasses financeiros, corta salários dos servidores e servidoras e ameaça a atividade sindical", afirmou o coordenador em nota enviada à imprensa.

Paralisação em Salvador

A greve foi deflagrada durante uma manifestação na Rua Chile, no Centro de Salvador, no dia 27 de maio.

Apesar do movimento, a entidade prometeu cumprir com a legislação, garantindo que 60% dos servidores seguiriam no trabalho para manter os serviços essenciais em funcionamento.

Conforme indicado pelo sindicato, entre 22 e 28 mil trabalhadores aderiram à paralisação, que envolveu funcionários de todas as funções de serviço público municipal como agentes da saúde, guardas municipais e agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).