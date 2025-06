Chuva permanece? Veja previsão do tempo para Salvador no fim de semana

Nesta sexta, 13, o céu permanece nublado - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou, na manhã desta sexta-feira, 13, a previsão do tempo para este final de semana em Salvador. Nesta sexta, o céu permanece nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de vento, a qualquer hora do dia.

No sábado, 14, o céu segue nublado com chances de até 60% de chuvas fracas, por vezes moderadas, acompanhadas por rajadas de vento, a qualquer hora do dia. Já no domingo, 15, o céu fica nublado a parcialmente nublado com chances de até 30% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia.

Ainda de acordo com a Codesal as temperaturas devem variar entre 22°C (mínima) e 29°C (máxima).