Polícia prende três e desarticula bases do PCC ligadas ao novo cangaço

- Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu três homens em um terreno particular na zona sul de São Paulo, enquanto desmontavam um veículo suspeito. A ação ocorreu em meio a uma investigação de um núcleo do Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua no Novo Cangaço, especializado em roubo e receptação de cargas, na última quinta-feira, 04.

Policiais de Carapicuíba, na Grande São Paulo, monitoravam a atividade da quadrilha, que, segundo as investigações, tem parte de sua atuação no Capão Redondo. Durante a operação, os agentes se depararam com dois homens desmontando um carro em uma área livre, enquanto um terceiro, armado, vigiava os arredores.

Leia também:

>> Suspeito de assalto em surto é preso por populares e debocha da polícia

>> Saiba quem são as vítimas de ataque no Subúrbio de Salvador

>> Vídeo: Incêndio atinge residência no bairro do Garcia, em Salvador

Ao abordar o trio, os policiais apreenderam um arsenal considerável: um revólver calibre 357, uma pistola calibre 380, uma espingarda calibre 12, além de cinco bananas de dinamite e dois detonadores. A operação ainda revelou um carro clonado, utilizado pela quadrilha.

As investigações prosseguiram, levando os policiais a um segundo endereço no Capão Redondo. Em um barracão em um terreno baldio, mais um carro clonado foi encontrado, junto a duas bananas de dinamite, reforçando a gravidade das atividades da quadrilha.